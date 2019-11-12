Проект фильма о переселении якутян во время ВОВ выиграл грант президента РФ
Проект съемок документального фильма о трагедии Чурапчинского переселения в годы ВОВ вошел в число победителей конкурса грантов президента РФ, посвященного Году памяти и славы 75-летия Победы.
Якутия направила на конкурс 59 заявок, 18 из которых стали победителями конкурса. Самый крупный грант среди представителей региона получила ассоциация женщин автолюбителей Якутии с идеей создания фильма «Непреходящая скорбь народа» о трагедии Чурапчинского переселения в годы войны.
Отмечается, что бюджет фильма составит 5,6 миллионов рублей. Участие в съемках примут почти 4 тысячи человек, среди которых школьники, молодежь, ветераны и жители районов. Фильм закончат снимать к концу 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU