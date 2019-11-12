В Нерюнгринской ГРЭС потратили 23 миллиона рублей на охрану труда

СЕГОДНЯ 05:24 2019-11-12T05:24:46+03:00

Эта сумма на 13% больше чем в прошлом году

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На Нерюнгринской ГРЭС в полном объеме реализовали программу по охране труда, запланированную на 2019 год. На ее выполнение было выделено 23 млн 700 тысяч рублей, что на 13% больше прошлого года.

В сумму вошли затраты на выполнение мероприятий по улучшению условий труда, ремонт зданий и сооружений для улучшения санитарно-гигиенических условий, закупку средств индивидуальной защиты, проведение обязательных медицинских осмотров, обучение по охране труда. Например, на одного энергетика затраты составляют 19 тысяч 550 рублей.

Также внимание уделялось проверке рабочих мест, внеочередным проверкам знаний, противоаварийным, противопожарным тренировкам, качеству проведения всех видов инструктажей, в том числе для персонала подрядных организаций. Зарекомендовали себя Дни мастера, конкурсы «Лучший уполномоченный» и «Лучшее структурное подразделение по ОТ».

ИСТОЧНИК KP.RU