На чужой каравай, рот не разевай: в Якутске осужден мужчина за присвоение и продажу чужого земельного участка

СЕГОДНЯ 04:51 2019-11-12T04:51:21+03:00

В свои мошеннические действия он привлек родственника

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35-летний житель Якутска обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере. Мужчина незаконно присвоил чужой земельный участок и продал его.

В 2016 году подсудимый нашел пустующий земельный участок, а весной 2017 года решил зарегистрировать его для дальнейшей продажи и получения прибыли. Для этого он предложил своему родственнику временно зарегистрировать на его имя землю. Получив согласие, мужчина изготовил на имя родственника фиктивный правоустанавливающий документ.

В итоге, земля была продана за 500 тысяч рублей. По данному уголовному делу потерпевшей стороной признана мэрия Якутска, которой причинен имущественный вред на сумму свыше 889 тысяч рублей.

Подсудимый оказался отцом троих несовершеннолетних детей, он полностью признал вину и возместил причиненный ущерб в полном объеме. С учетом этого суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU