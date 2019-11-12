2019-11-12T04:51:21+03:00
Происшествия

На чужой каравай, рот не разевай: в Якутске осужден мужчина за присвоение и продажу чужого земельного участка

В свои мошеннические действия он привлек родственника
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

35-летний житель Якутска обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере. Мужчина незаконно присвоил чужой земельный участок и продал его.

В 2016 году подсудимый нашел пустующий земельный участок, а весной 2017 года решил зарегистрировать его для дальнейшей продажи и получения прибыли. Для этого он предложил своему родственнику временно зарегистрировать на его имя землю. Получив согласие, мужчина изготовил на имя родственника фиктивный правоустанавливающий документ.

В итоге, земля была продана за 500 тысяч рублей. По данному уголовному делу потерпевшей стороной признана мэрия Якутска, которой причинен имущественный вред на сумму свыше 889 тысяч рублей.

Подсудимый оказался отцом троих несовершеннолетних детей, он полностью признал вину и возместил причиненный ущерб в полном объеме. С учетом этого суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Горном районе отключилось электричество из-за прогнивших опор линий электропередач
Проект фильма о переселении якутян во время ВОВ выиграл грант президента РФ
В Нерюнгринской ГРЭС потратили 23 миллиона рублей на охрану труда
В Ил Тумэн на круглом столе обсудили проблемы медицины
В Якутске пройдет слет приемных родителей
В Якутии забраковали больше тонны хлеба
Якутские школьники сняли фильм по мотивам повести фронтовика Тимофея Сметанина
Для доставки грузов в северные районы Якутии используют 300 единиц техники
11 ноября замглавы по ЖКХ Якутска примет участие в передаче «Прямой эфир с городом»
Вода в реке Вилюй не соответствует нормам
В Якутске водитель Lexus сбил женщину на заправке
В Алданском районе в ДТП погиб мужчина
В Якутии стали известны лучшие кочевые семьи
В Якутске пожарные потушили частный дом
В отдаленных районах Якутии появилось LTE