В Ил Тумэн на круглом столе обсудили проблемы медицины

СЕГОДНЯ 04:39 2019-11-12T04:39:08+03:00

Низкая доступность поликлиник, районных больниц, отсутствие ремонта зданий эти и другие вопросы были озвучены в Госсобрании

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В Якутске, в Госсобрании Ил Тумэн, прошел круглый стол во время которого обсудили проблемы здравоохранения в республике. Депутаты высказали свои пожелания и мнения.

Из-за сокращений в медучреждениях в районах, многие люди вынуждены покинуть место жительства в поисках новой работы. Так, из-за закрытого дома престарелых постепенно пустеет Эльгяйский наслег.

- Федеральные нормативы не учитывают специфику сельской местности. Упорядочение сети учреждений здравоохранения проводится без информационного сопровождения, без привлечения специалистов местного самоуправления и проведения общественных, публичных слушаний, - считает председатель Усть-Алданского районного совета депутатов Иван Колодезников.

В Якутске встал вопрос о закрытии Детской городской больницы. И.о. главного врача Мария Говорова предложила создать на базе медучреждения Центр медицинской реабилитации для детей.

Итоги обсуждения подвел спикер парламента Якутии Петр Гоголев. Он отметил совмещенный вместе с «муниципальным часом» формат работы, впервые апробированный в ходе круглого стола, когда председатели районных советов и главы районов через видеоконференцсвязь делились своей информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU