2019-11-12T03:39:53+03:00
Общество

В Якутске пройдет слет приемных родителей

Мероприятие пройдет уже в пятый раз
Ольга Донская
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18 ноября в Якутске пройдет V Республиканский слет приемных родителей «Будем вместе». Слет проводится для повышения знаний и компетенций приемных родителей и специалистов служб сопровождения замещающих семей, центров помощи детям и органов опеки и попечительства.

Мероприятие организовывает международный детский фонд «Дети Саха-Азия» и Мохсоголлохский центр помощи детям.

Организаторы приглашают на слет всех заинтересованных специалистов и приемных родителей. Мероприятие пройдет 18 ноября с 9:30 до 18:00 часов по адресу: Якутск, улица Курашова, 24, кабинет 401.

ИСТОЧНИК KP.RU

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