СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-11T11:30:05+03:00

Из 660 проб 1,6% не соответствовали по физико-химическим, 3,8% - по микробиологическим показателям. Фото: ЯСИА

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За 9 месяцев 2019 года в Якутии забраковали больше тонны хлеба и хлебобулочных изделий по результатам проверок республиканского Роспотребнадзора.

На объектах, занятых производством и оборотом хлеба и хлебобулочных изделий проведены исследования 660 проб, в том числе по физико-химическим показателям - 322, по санитарно-химическим – 36, по микробиологическим – 238, по радиологическим – 64.

1,6% проб не соответствовали по физико-химическим, 3,8% - по микробиологическим показателям. Патогенных микроорганизмов, токсичных элементов, пестицидов, генно-модифицированных организмов, радионуклидов в исследованных образцах обнаружено не было.

В числе основных нарушений производителей, выявленных в ходе проверок, - отсутствие товарно-сопроводительных документов, нарушение сроков реализации продукции и неудовлетворительное санитарно-техническое состояние предприятия.

По всем выявленным фактам виновные привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU