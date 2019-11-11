Для доставки грузов в северные районы Якутии используют 300 единиц техники

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-11T09:34:37+03:00

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В навигацию 2019 года весь запланированный объем грузов доставлен до мест назначения, и с декабря начнутся перевозки автомобильным транспортом. На особом контроле — Янская группа улусов: Верхоянский, Эвено-Бытантайский и Усть-Янский районы.

Особое внимание уделяется доставке в труднодоступные, отдаленные населенные пункты – это 368 поселений в 33 районах региона.

Для выполнения плана привлекут до 300 единиц техники, из которых большая половина — местные перевозчики, также около 100 единиц будет привлечено из других районов и Якутска.

По информации Росгидромета, на территории республики в ноябре ожидается средняя месячная температура выше нормы. В октябре на всей территории республики она была на 1-5 градусов выше нормы, во 2-3 декадах — на 4-9 градусов выше нормы. В связи с теплой погодой ледостав начался с отклонением в среднем на 1 – 12 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU