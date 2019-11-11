11 ноября замглавы по ЖКХ Якутска примет участие в передаче «Прямой эфир с городом»

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-11T08:49:00+03:00

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Сегодня, 11 ноября в 21:00 час, на телеканале «Россия 24» заместитель главы города Якутска по жилищно-коммунальному хозяйству Роман Сорокин примет участие в программе «Прямой эфир с городом» и ответит на вопросы горожан.

Роман Сергеевич расскажет о вступлении города в отопительный сезон, работе с управляющими компаниями, ситуации с вывозом ТКО из неблагоустроенных кварталов, ситуации с ветхим, аварийным жильем и других актуальных вопросах городского хозяйства.

Свои вопросы и пожелания граждане смогут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы для дальнейшей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU