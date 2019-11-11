Вода в реке Вилюй не соответствует нормам

СЕГОДНЯ 08:28 2019-11-11T08:28:53+03:00

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Лабораторные исследования воды из реки Вилюй показали несоответствие установленным нормам. Экспертиза показала, что процент цинка превышает норму в 2,7 раз, фенолама — в 1,5 раза, нефтепродуктов — в 9 раз и меди — в 2,8 раз.

Напомним, что пробы были взяты в конце октября для проверки информации о загрязнении реки Вилюй около села Антоновка. Река Вилюй является водным объектом федерального значения. Материалы рейдового осмотра вместе с экспертным заключением направлены по подведомственности в управление Росприроднадзора по РС(Я) для принятия соответствующих мер.

ИСТОЧНИК KP.RU