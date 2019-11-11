2019-11-11T07:05:24+03:00
Происшествия

В Алданском районе в ДТП погиб мужчина

На дороге лоб в лоб столкнулись Honda с «Уралом»
Ольга Донская
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Ранним утром 10 ноября в Алданском районе Якутии два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Авария произошла ДТП на отрезке технологической дороги между участками «Лунное» и «Рябиновый».

По данным инспекции, водитель автомобиля Honda CR-V на повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Урал». В результате аварии водитель Honda CR-V скончался при транспортировке в медучреждение. Водитель «Урала» не пострадал, проведенное медосвидетельствование показало, что он был трезв. В момент ДТП шел снег.

Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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