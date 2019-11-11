В Алданском районе в ДТП погиб мужчина
Ранним утром 10 ноября в Алданском районе Якутии два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Авария произошла ДТП на отрезке технологической дороги между участками «Лунное» и «Рябиновый».
По данным инспекции, водитель автомобиля Honda CR-V на повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Урал». В результате аварии водитель Honda CR-V скончался при транспортировке в медучреждение. Водитель «Урала» не пострадал, проведенное медосвидетельствование показало, что он был трезв. В момент ДТП шел снег.
Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU