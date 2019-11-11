В Якутии стали известны лучшие кочевые семьи

СЕГОДНЯ 06:40 2019-11-11T06:40:32+03:00

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Министерство труда и социального развития Якутии провело заочный республиканский конкурс «Кочевая семья Якутии — 2019». В конкурсе участие приняли семьи, зарегистрированные на территории муниципальных районов, сохраняющие традиционный образ жизни, основной функцией которых является воспитание детей и передача от поколения к поколению семейных ценностей коренных малочисленных народов Севера, основанных на историческом опыте предков в области традиционного природопользования, самобытной культуры, языка и традиционных знаний.

В тройку лучших вошли: семья Слепцовых из Момского района, семья Васильевых из Нерюнгринского района и семья Николаевых из Олекминского района.

ИСТОЧНИК KP.RU