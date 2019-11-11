В Якутске пожарные потушили частный дом

СЕГОДНЯ 05:25 2019-11-11T05:25:39+03:00

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Ранним утром 10 ноября на улице Сибирской Хатын-Юряхского шоссе в Якутске загорелся дом. Сообщение о пламени поступило в противопожарную службу в 5:47 часов утра.

Пожарные прибыли на место через восемь минут, дом уже был охвачен огнем полностью. В результате возгорания жилье полностью сгорело, общая площадь дома 66 кв. метра. Предположительная причина происшествия – короткое замыкание электропроводки.

Виновник и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлеклось 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU