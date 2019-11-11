В отдаленных районах Якутии появилось LTE

СЕГОДНЯ 05:05 2019-11-11T05:05:14+03:00

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В 10 районах Якутии появилась скоростная сеть LTE. Теперь жители Амгинского, Нюрбинского, Аладнского и других районов смогут беспрепятственно пользоваться мобильным интернетом.

Новые объекты связи запустила компания Мегафон. Сегодня в мобильная сеть четвертого поколения доступна более, чем для 60% жителей республики. Росту 4G-трафика способствует не только развитие сети оператора, но и распространение современных смартфонов с поддержкой этого стандарта. По статистике оператора более 2/3 жителей региона пользуются смартфонами, большая часть которых сегодня поддерживает LTE/4G.

ИСТОЧНИК KP.RU