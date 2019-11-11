Таксист из Якутии защитил честь Якутии на конкурсе «Лучший водитель такси в России-2019»

СЕГОДНЯ 04:56 2019-11-11T04:56:08+03:00

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Таксист из Якутии Максат Уркамысов принял участие в финале II Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России – 2019». За звание лучшего боролись водители из 28 регионов страны.

Якутия впервые стала участницей подобного соревнования. Конкурс состоял из четырех этапов: теоретический, скоростное маневрирование, высадка-посадка пассажиров и багажа и творческий. Также, участники соревновались в знании закона «О такси» и прошли медосмотр на базе Формулы-1.

У представителя республики 20-летний стаж работы в такси, а общий стаж вождения составляет 34 года.

ИСТОЧНИК KP.RU