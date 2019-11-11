«Дальневосточный гектар» в действии: в Нюрбе откроется новый автосервис

СЕГОДНЯ 04:24 2019-11-11T04:24:58+03:00

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Житель Нюрбинского района Якутии взял земельный участок по программе «Дальневосточный гектар» рядом с трассой «Вилюй» и строит на нем автосервис. Первые клиенты смогут отремонтировать свое авто уже до конца этого года.

Хозяин сервиса Павел Потапов рассказывает, что технический центр готов на 75%. Автолюбители смогут установить газобаллонное оборудование, получить услуги по техническому обслуживанию и шиномонтажу. К созданию проекта помогла администрация города, возместив часть расходов. Кроме того, удалось получить микрозайм от Фонда поддержки малого предпринимательства Нюрбинского района — 500 тысяч рублей по доступной процентной ставке в 8%.

ИСТОЧНИК KP.RU