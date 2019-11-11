Якутянин пытался обмануть суд, предоставив липовые документы

СЕГОДНЯ 04:06 2019-11-11T04:06:00+03:00

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Прокуратура Алданского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Его признали виновным в покушении на мошенничество.

Обвиняемый, житель Свердловской области, заказал и получил через интернет у неизвестного дельца печать и оттиски реквизитов одного из крупных предприятий Алданского района. Мужчина, имея в своем распоряжении паспортные данные 6 посторонних человек, сфальсифицировал документы о том, что предприятие должно им зарплату. После чего он по почте отправил бумаги в суд для получения судебных приказов о взыскании якобы имеющейся задолженности.

В дальнейшем подсудимый намеревался предъявить их в банк, обслуживающий счета предприятия, но он не учел одного, что суд обратился напрямик в предприятие, где замысле был раскрыт. Теперь предприимчивому мужчине светит 3,4 года условного наказания с испытательным сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU