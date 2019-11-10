Расширяем горизонты: летом будущего года из Якутска можно будет улететь на Аляску

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-10T12:39:31+03:00

Рейсы в Анкоридж будут выполняться с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово

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Летом будущего года из Якутска можно будет улететь на Аляску прямым рейсом. Добраться до Анкориджа можно будет с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово (Петропавловск - Камчатский).

Прямые рейсы из Якутска будут выполняться по понедельникам в течение двух месяцев: с 13 июля по 15 сентября 2020 года. Время в полете – около 7,5 часов, и около трех часов займет стыковка в аэропорту Елизово.

Рейсы будут осуществляться на воздушном судне Boeing-737-700. Норма бесплатного провоза багажа – до 20 кг, ручная кладь – до 10 кг.

Анкоридж расположен между двумя рукавами залива Кука и склонами гор Чугач и со всех сторон окружен национальными парками.

ИСТОЧНИК KP.RU