Расширяем горизонты: летом будущего года из Якутска можно будет улететь на Аляску
Летом будущего года из Якутска можно будет улететь на Аляску прямым рейсом. Добраться до Анкориджа можно будет с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово (Петропавловск - Камчатский).
Прямые рейсы из Якутска будут выполняться по понедельникам в течение двух месяцев: с 13 июля по 15 сентября 2020 года. Время в полете – около 7,5 часов, и около трех часов займет стыковка в аэропорту Елизово.
Рейсы будут осуществляться на воздушном судне Boeing-737-700. Норма бесплатного провоза багажа – до 20 кг, ручная кладь – до 10 кг.
Анкоридж расположен между двумя рукавами залива Кука и склонами гор Чугач и со всех сторон окружен национальными парками.
ИСТОЧНИК KP.RU