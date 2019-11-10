2019-11-10T12:01:05+03:00
Общество

По Хатынг-Юряхскому шоссе в Якутске снова ездят автобусы

Перевозка пассажиров возобновилась 10 ноября
Нинель ГУСЕВА
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Маршрутный автобус №25 будет осуществлять движение по прежней схеме.Маршрутный автобус №25 будет осуществлять движение по прежней схеме.
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По Хатынг-Юряхскому шоссе в Якутске снова ездят автобусы. Ремонтные дорожного полотна там частично завершен.

Как сообщается на сайте окружной администрации, движение маршрутных автобусов на Хатынг-Юряхском шоссе возобновилось с 10 ноября.

В частности, маршрутный автобус №25 будет осуществлять движение по прежней схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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