Многоквартирные дома в Нюрбе тонули в человеческих отходах

СЕГОДНЯ 07:27 2019-11-07T07:27:55+03:00

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Прокуратура Нюрбинского района провела проверку по обращению жителей Нюрбы о бездействии управляющей организации по сбору и вывозу жидких бытовых отходов. Жители некоторых многоквартирных домов жили по соседству с лужей фекалий.

Стало известно, что ответственное ООО «Кристалл» не откачивало септики, в результате чего на прилегающих к домам территориях в течение долгого времени происходила утечка жидких бытовых отходов.

Руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, а юридическое лицо оштрафовано на 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU