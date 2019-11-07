Многоквартирные дома в Нюрбе тонули в человеческих отходах
Прокуратура Нюрбинского района провела проверку по обращению жителей Нюрбы о бездействии управляющей организации по сбору и вывозу жидких бытовых отходов. Жители некоторых многоквартирных домов жили по соседству с лужей фекалий.
Стало известно, что ответственное ООО «Кристалл» не откачивало септики, в результате чего на прилегающих к домам территориях в течение долгого времени происходила утечка жидких бытовых отходов.
Руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, а юридическое лицо оштрафовано на 120 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU