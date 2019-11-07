Молодые семьи «состарят» до 40 лет. В Якутии поддержат нововведение

СЕГОДНЯ 05:15 2019-11-07T05:15:17+03:00

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В России молодой семьей принято считать тех, кто не пересек 35-летний рубеж. Для таких пар открыты дополнительные субсидии и участие в госпрограмме «Обеспечение качественным жильем». Те, кто старше этого возраста не имеют права на дополнительные бонусы от государства, эту ситуацию решил исправить Минстрой страны.

Якутия не останется в стороне и поддержит решение. Внесение изменений даст возможность многим молодым семьям использовать право на участие в программе. Большее количество пар смогут получить поддержку государства, что сейчас актуально ведь одна из главных задач - улучшение демографической ситуации.

На 2019 год на финансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей» предусмотрены средства в размере 250 млн рублей для 495 молодых семей, а уже в следующем году планируется выдать 172,2 млн рублей 324 семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU