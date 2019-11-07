2019-11-07T04:33:25+03:00
Здоровье

В якутском мединституте открылась кафедра онкологии

Будущие врачи смогут выбрать новое направление
Ольга Донская
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Якутский республиканский онкологический диспансер и СВФУ им. М.К. Аммосова подписали соглашение о сотрудничестве. Итогом договора стало решение о создании базовой кафедры «Онкология» в мединституте.

В этом году прошло открытие новой кафедры, в которой организована углубленная подготовка специалистов по онкологическому профилю, студенты смогут принимать участие в совместных научных исследованиях с онкодиспансером, а их результаты внедрят в клиническую онкологию.

Учить будущих онкологов будут лучшие профессионалы в этом направлении, а заведующим станет доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач республики Петр Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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