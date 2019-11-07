2019-11-07T04:23:01+03:00
Общество

Искусство объединяет: заключенные одной из якутских колоний создали два арт-объекта

Фигуры уже стоят во дворе исправительной колонии
Ольга Донская
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В Якутии осужденные, отбывающие наказание в ИК-6, создали из металла две скульптуры - сварщика и рыцаря. Мастера окончили обучение в ПТУ и решили показать, на что они способны.

Фигуры уже стоят во дворе исправительного учреждения и, по признанию работников, радует взор всем посетителям, работникам и осужденным.

Фигура сварщика была выбрана не случайно, ведь именно эту профессии выбрали мастера. А рыцарь - это символ стремления к установленным в обществе правилам поведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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