Искусство объединяет: заключенные одной из якутских колоний создали два арт-объекта
Фигуры уже стоят во дворе исправительной колонии
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В Якутии осужденные, отбывающие наказание в ИК-6, создали из металла две скульптуры - сварщика и рыцаря. Мастера окончили обучение в ПТУ и решили показать, на что они способны.
Фигуры уже стоят во дворе исправительного учреждения и, по признанию работников, радует взор всем посетителям, работникам и осужденным.
Фигура сварщика была выбрана не случайно, ведь именно эту профессии выбрали мастера. А рыцарь - это символ стремления к установленным в обществе правилам поведения.
ИСТОЧНИК KP.RU