Искусство объединяет: заключенные одной из якутских колоний создали два арт-объекта

СЕГОДНЯ 03:57 2019-11-07T04:23:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутии осужденные, отбывающие наказание в ИК-6, создали из металла две скульптуры - сварщика и рыцаря. Мастера окончили обучение в ПТУ и решили показать, на что они способны.

Фигуры уже стоят во дворе исправительного учреждения и, по признанию работников, радует взор всем посетителям, работникам и осужденным.

Фигура сварщика была выбрана не случайно, ведь именно эту профессии выбрали мастера. А рыцарь - это символ стремления к установленным в обществе правилам поведения.

ИСТОЧНИК KP.RU