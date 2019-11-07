Танцоры из Якутии вошли в тройку лучших на инклюзивном фестивале

СЕГОДНЯ 03:46 2019-11-07T03:46:31+03:00

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Танцевальная пара из Якутии вошла в тройку призеров международного фестиваля Inclusive Dance. Паркет покоряли Александр Собакин, подопечный и его партнерша Валентина Новгородова.

Якутяне заняли третье место в категории «Спортивные бальные танцы», представив Детскую школу искусств Чурапчинского района. Хореограф Айаал Новгородов составил для них победный номер. Всего в фестивале приняли участие более 140 коллективов и танцевальных пар из разных стран мира, Якутия впервые вошла в список участников крупнейшего инклюзивного проекта.

Для прохождения строгого отбора, организаторам конкурса отправили видеозапись, на которой Саша исполняет танец орла. Эксперты высоко оценили талант молодого человека и пригласили на свой фестиваль.

ИСТОЧНИК KP.RU