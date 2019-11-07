Из-за неисправных тормозов фекальная машина провалилась в одно из озер пригорода Якутска

СЕГОДНЯ 03:40 2019-11-07T03:40:33+03:00

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6 ноября в пригороде Якутска селе Марха ассенизаторская машина «КамАЗ» провалилась под лед на одном из озер. Причина съезда на лед стали неисправные тормоза «фекалки».

При проверке выяснилось, что емкость была пуста. Для того, чтобы узнать попали ли в воду загрязняющие вещества, инспекторы отобрали пробы воды, также проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU