2019-11-06T11:08:27+03:00
Общество

В налоговой службе Якутии пройдут дни открытых дверей

Все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений
Ольга Донская
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7 и 14 ноября в налоговой службе по Якутии состоятся дни открытых дверей. Все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе оценки гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, о возможностях оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Дни открытых дверей пройдут 7 и 14 ноября с 09:00 до 20:00 по адресу: Якутск, 202 микрорайон, корпус 23, операционный зал ФНС России №5 по Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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