2019-11-06T10:17:41+03:00
Общество

В Якутске самым талантливым и одаренным вручат именную стипендию первого президента Михаила Николаева

Награждение пройдет 13 ноября
Ольга Донская
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13 ноября в Якутске пройдет торжественное вручение именной стипендии первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь!». Церемония вручения пройдет на сцене Саха академического театра им. Платона Ойунского.

Награда - это признание педагогического мастерства и новаторства, поддержка одаренных, талантливых детей и взрослых. Лауреаты премии — лучшие обучающиеся, победители всероссийских олимпиад и научно-практических конференций, педагоги-профессионалы, подвижники культуры, науки и образования, вдохновляющие окружающих на познание, научные открытия и творчество».

За 17 лет лауреатами именной стипендии стали 57 педагогов и 42 обучающихся из разных регионов России. С прошлого года премия имеет международный статус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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