В Якутске самым талантливым и одаренным вручат именную стипендию первого президента Михаила Николаева
13 ноября в Якутске пройдет торжественное вручение именной стипендии первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь!». Церемония вручения пройдет на сцене Саха академического театра им. Платона Ойунского.
Награда - это признание педагогического мастерства и новаторства, поддержка одаренных, талантливых детей и взрослых. Лауреаты премии — лучшие обучающиеся, победители всероссийских олимпиад и научно-практических конференций, педагоги-профессионалы, подвижники культуры, науки и образования, вдохновляющие окружающих на познание, научные открытия и творчество».
За 17 лет лауреатами именной стипендии стали 57 педагогов и 42 обучающихся из разных регионов России. С прошлого года премия имеет международный статус.
ИСТОЧНИК KP.RU