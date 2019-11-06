Флешмоб: Глава Якутии подарил воспитанникам детского дома подписку на газеты и журналы

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-06T10:01:41+03:00

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Глава Якутии Айсен Николаев оформил и подарил подписку на газеты и журналы для воспитанников Верхневилюйского детского дома и Усть-Намского Центра помощи детям-сиротам. Ил Дархан поддержал всероссийскую акцию «Дерево добра», которую в четвёртый раз проводит Почта России.

- Уверен, что жители республики с удовольствием поддержат эту акцию и в Якутии она пройдет на хорошем уровне, — сказал Николаев.

Акцию «Дерево добра» Почта России проводит с 2015 года. Каждый желающий может подарить подписку на газеты и журналы учебным заведениям, детским домам, школам-интернатам, домам для престарелых и инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU