2019-11-06T09:39:09+03:00
Происшествия

В Якутске на переходе сбили ребенка. Мальчик отделался ушибом и ссадинами

На пешехода наехала автоледи
Ольга Донская
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Днем 5 ноября на улице Якова Потапова в Якутске сбили 10-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле одного из жилых домов.

На него наехала 34-летняя женщина-водитель на Toyota Ist, следовавшая по улице Якова Потапова в направлении улицы Шевченко. В результате аварии мальчик ушиб колено и оцарапал щеку. Автоледи была трезва, в своем объяснении написала, что ребенок неожиданно вышел на дорогу из-за стоявшего автобуса, а она не успела остановиться из-за наледи на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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