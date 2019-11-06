До конца года в Якутске построят два новых детских сада
Два объекта для дошколят стоят на 203 микрорайоне и по улице Халтурина
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Министр строительства Якутии Павел Аргунов и министр образования и науки республики Владимир Егоров проверили как идет стройка двух детских садов в Якутске. Новые ясли появятся в 203 микрорайоне и на улице Халтурина.
На 203 микрорайоне построят здание, которое вместит в себя 83 дошколенка, общая площадь учреждения составит больше 1000 квадратов. Садик планируют ввести в середине декабря 2019 года. Ясли на Халтурина будут находиться в многоквартирном доме и смогут принять 30 детей. Строительные и ремонтные работы закончатся там до 1 декабря этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU