До конца года в Якутске построят два новых детских сада

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-06T09:05:52+03:00

Два объекта для дошколят стоят на 203 микрорайоне и по улице Халтурина

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Министр строительства Якутии Павел Аргунов и министр образования и науки республики Владимир Егоров проверили как идет стройка двух детских садов в Якутске. Новые ясли появятся в 203 микрорайоне и на улице Халтурина.

На 203 микрорайоне построят здание, которое вместит в себя 83 дошколенка, общая площадь учреждения составит больше 1000 квадратов. Садик планируют ввести в середине декабря 2019 года. Ясли на Халтурина будут находиться в многоквартирном доме и смогут принять 30 детей. Строительные и ремонтные работы закончатся там до 1 декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU