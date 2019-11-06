Сразу три мошенника задержаны в Якутске: они обманули пострадавших на 200 тысяч рублей
Полицейские Якутска вычислили подозреваемых в совершении мошенничеств с использованием интернет-ресурсов. Обвиняемые предлагали арендовать жилье и сделать ремонт.
27-летняя жительница Якутска похитила около 120 тысяч рублей. Она активно просматривала сайты объявлений, находила желающих снять себе жилье и обманывала их. Пока установлены два жителя, пострадавшие от ее действий.
Задержан 34-летний мужчина, вызвался сделать ремонт помещения. Как только заказчица перевела деньги мошеннику, тот пропал. На 55 тысяч рублей обманул якутян 27-летний мужчина. Он просил предоплату за ремонт мебели и скрывался от потерпевших. В настоящий момент подозреваемый водворен в следственный изолятор.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Общий материальный ущерб, нанесенный пятерым потерпевшим, составляет около 200 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU