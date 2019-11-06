75 лет маленькие якутяне тянутся к прекрасному: ДШИ столицы республики отметила свой юбилей

СЕГОДНЯ 06:05 2019-11-06T06:09:45+03:00

На праздничное мероприятие пришли выпускники, ученики и преподаватели

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Детская школа искусств №2 Якутска отпраздновала свой 75-летний юбилей. На праздничном концерте собрались выпускники, преподаватели и учащиеся.

В ноябре 1944 года ДШИ распахнула свои двери для даренных детей из детских домов со всех районов Якутии. Сейчас школа выпускает людей искусства по направлениям: «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Народные инструменты», «Хореография», «Теория музыки», «Музыкальный фольклор», «Вокально-хоровое отделение».

Выпускники разных лет стали известными профессиональными музыкантами, композиторами, солистами Государственного театра оперы и балета Якутии им. Д.К. Сивцева–Суорун Омоллоона. Среди них - народная артистка Айталина Адамова, заслуженный артист Григорий Петров и многие другие.

За вклад в развитие детского музыкального искусства и многолетний добросовестный труд сотрудникам школы вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

ИСТОЧНИК KP.RU