Новые системы по уборке: в Якутске внедряют мешковый сбор мусора
Первыми согласились использовать новый способ жители частного сектора Гагаринского округа
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4 ноября в Якутске начался новый проект по внедрению мешкового сбора мусора. Первыми использовать новый способ согласились жители частного сектора Гагаринского округа.
В первый день эксперимента было вывезено около 10 кубометров твердых коммунальных отходов. Уже 5 ноября, проект поддержали и на территории Автодорожного округа.
Для организации мешкового сбора ООО «Якутскэкосети» рекомендует жителям установить емкости с крышкой у забора дома, в которые впоследствии необходимо складировать мусорные мешки.
ИСТОЧНИК KP.RU