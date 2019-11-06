Новые системы по уборке: в Якутске внедряют мешковый сбор мусора

СЕГОДНЯ 04:50 2019-11-06T04:50:46+03:00

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4 ноября в Якутске начался новый проект по внедрению мешкового сбора мусора. Первыми использовать новый способ согласились жители частного сектора Гагаринского округа.

В первый день эксперимента было вывезено около 10 кубометров твердых коммунальных отходов. Уже 5 ноября, проект поддержали и на территории Автодорожного округа.

Для организации мешкового сбора ООО «Якутскэкосети» рекомендует жителям установить емкости с крышкой у забора дома, в которые впоследствии необходимо складировать мусорные мешки.

ИСТОЧНИК KP.RU