Автодорогу «Кобяй» отремонтирую через год
Об этом заявил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Сергей Владимиров
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По плану дорожных работ строительство автодороги «Кобяй» должно завершиться уже в ноябре 2020 года. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Сергей Владимиров.
Один из четырех объектов строительства был сдан в октябре этого года — это участок с 95 по 108 км автодороги «Кобяй». Участки дороги от села Бясь-Кюель — 95 км, 108 км — реки Тюгэнэ и строительство моста через реку Тюгэнэ в Кобяйском районе будут введены в ноябре 2020 года.
Общая протяженность всех объектов составляет 38,7 км.
ИСТОЧНИК KP.RU