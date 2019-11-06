2019-11-06T04:40:23+03:00
Общество

Автодорогу «Кобяй» отремонтирую через год

Об этом заявил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Сергей Владимиров
Ольга Донская
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По плану дорожных работ строительство автодороги «Кобяй» должно завершиться уже в ноябре 2020 года. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Сергей Владимиров.

Один из четырех объектов строительства был сдан в октябре этого года — это участок с 95 по 108 км автодороги «Кобяй». Участки дороги от села Бясь-Кюель — 95 км, 108 км — реки Тюгэнэ и строительство моста через реку Тюгэнэ в Кобяйском районе будут введены в ноябре 2020 года.

Общая протяженность всех объектов составляет 38,7 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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