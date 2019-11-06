Обновление: в Нерюнгринском районе отремонтировали мост

СЕГОДНЯ 04:20 2019-11-06T04:20:18+03:00

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В Нерюнгринском районе, на 441 км федеральной трассы «Лена» отремонтировали мост. Искусственное сооружение, расположенное на 526 федеральной трассы «Лена», было приведено в нормативное состояние.

Дорожники восстановили и окрасили опоры моста и пролетных строений, проложили мостовое полотно из двух слоев: нижний слой из бетона, армированного стальной фиброй, а верхний — из плотной асфальтобетонной смеси., также обеспечен водоотвод искусственного сооружения путем устройства водоотводных лотков вдоль пролетов моста и по откосам насыпи. Мостовики заменили деформационные швы. Русло и береговые опоры укрепили габионными конструкциями. Кроме того, установлены новое металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и оборудованы лестничные сходы.

ИСТОЧНИК KP.RU