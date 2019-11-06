Проект регенерации печени от ученых СВФУ признан лучшим на «Биохакатоне»

СЕГОДНЯ 03:42 2019-11-06T03:42:47+03:00

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Проект СВФУ по регенерации человеческой печени признан лучшим на «Биохакатоне-2019». Проект представили студенты и аспиранты Института естественных наук.

Результаты исследования имеют значение для регенеративной медицины, около 28% населения Якутии страдают от заболеваний печени. Резекция печени применяется в 55% случаев, и период заживления после операции довольно продолжителен. В проекте ученые поставили задачу сократить его: исследовали взаимосвязь электрохимического взаимодействия и регенерации. В теории путем манипуляции мембранным потенциалом в клетках можно направленно восстанавливать поврежденные ткани, используя для этого ионофоры, селективные к катионам натрия, которые переносят ионы через липидные бислои.

В Департаменте науки и инноваций СВФУ отметили, что поддержат научные проекты студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU