Несмотря на закон, продавщица из Якутска продолжала нелегально продавать алкоголь
Женщине не раз выносили предупреждения
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На 33-летнюю жительницу Якутска возбудили уголовное дело за повторное нарушение алкогольного законодательства. Женщина работала продавщицей в 17 квартале города и неоднократно попадалась на нарушениях.
Невзирая на это, продавец продолжала нарушать закон. Ее незаконные действия будут рассматриваться в суде в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».
ИСТОЧНИК KP.RU