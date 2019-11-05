Несмотря на закон, продавщица из Якутска продолжала нелегально продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-05T10:59:43+03:00

Женщине не раз выносили предупреждения

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На 33-летнюю жительницу Якутска возбудили уголовное дело за повторное нарушение алкогольного законодательства. Женщина работала продавщицей в 17 квартале города и неоднократно попадалась на нарушениях.

Невзирая на это, продавец продолжала нарушать закон. Ее незаконные действия будут рассматриваться в суде в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».

ИСТОЧНИК KP.RU