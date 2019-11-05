2019-11-05T10:45:36+03:00
Общество

В Алдане появится канатная дорога, а вместе с ней и настоящий горнолыжный курорт

Объект построят между лыжными трассами на Радиогоре
Ольга Донская
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В Алдане строится новая канатная дорога. Объект появится на Радиогоре между лыжными трассами и площадкой Сэвэки. Буксировочная канатная дорога строится по австрийской технологии, а работы ведут специалисты из Самары.

Специалисты возводят буксировочное устройство, с помощью которого подъем на склон будут преодолевать очень легко как начинающие лыжники, так и юные спортсмены. Строительные работы находятся в завершающей стадии; на трассе будет 7 опор, а также 2 станции — верхняя приводная натяжная и нижняя обводная.

Длина дороги составит 556 метров, перепад высот будет равен 79 метрам. Пропускная способность — 520 человек в час, а скорость — порядка 2,7 метра в секунду. Завершить строительство канатной дороги планируют к концу года. В заметке также отмечено, что с ее запуском в Южной Якутии появится настоящий горнолыжный курорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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