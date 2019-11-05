В Якутске студент ограбил мужчину: среди похищенных вещей - бейсболка

СЕГОДНЯ 09:19 2019-11-05T09:20:50+03:00

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В Якутске ограбили 30-летнего мужчину: у него отобрали куртку, сотовый телефон, перстень и…бейсболку. Инцидент произошел по дороге к дому одного из участников веселой компании.

Потерпевший отдыхал в ресторане „Сунгари“, где познакомился с компанией молодых людей. Новые знакомые предложили продолжить распитие уже в квартире. Мужчина согласился, однако по дороге у него возник конфликт с одним из молодых людей. Оппонент повалил потерпевшего на землю и отобрал куртку, серебряный перстень, сотовый телефон и бейсболку. Общий материальный ущерб составил 15 000 рублей.

По горячим следам был найден грабитель – им оказался 25-летний студент. Похищенное изъято и будет возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

ИСТОЧНИК KP.RU