Лошади, которых видно из космоса: на якутских жеребцов надели спутниковые ошейники
Животные фермерского хозяйства «Эбэ» в Намском районе опробуют нововведения
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В Якутии на жеребцов наденут спутниковые ошейники, чтобы отслеживать активность лошадей, скорость и местность их передвижений. Проект разработан Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН и французской компанией CLS совместно с Минсельхозом республики специально для мониторинга за домашними животными.
Заместитель министра сельского хозяйства республики Василий Афанасьев отметил, что это первый шаг к цифровизации в отрасли животноводства.
Ошейники опробуют на жеребцах фермерского хозяйства «Эбэ» в Намском районе
ИСТОЧНИК KP.RU