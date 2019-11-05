Лошади, которых видно из космоса: на якутских жеребцов надели спутниковые ошейники

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-05T08:41:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутии на жеребцов наденут спутниковые ошейники, чтобы отслеживать активность лошадей, скорость и местность их передвижений. Проект разработан Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН и французской компанией CLS совместно с Минсельхозом республики специально для мониторинга за домашними животными.

Заместитель министра сельского хозяйства республики Василий Афанасьев отметил, что это первый шаг к цифровизации в отрасли животноводства.

Ошейники опробуют на жеребцах фермерского хозяйства «Эбэ» в Намском районе

ИСТОЧНИК KP.RU