На реке Лена курсирует один паром в сопровождении ледокола

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-05T08:30:03+03:00

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На реке Лена курсирует один паром, принадлежащий ПАО «ЛОРП». Судно сопровождает ледокол.

Сейчас начался период интенсивного ледостава. До открытия ледовой переправы перевозить пассажиров по указанному маршруту будет лишь паром ПАО «ЛОРП», остальной транспорт встал на зимний отстой. Тарифы на перевозку в сопровождении ледокола действуют с 5 ноября. Цены установлены приказом ПАО «ЛОРП».

Напомним, ледовая переправа Хатассы — Павловск откроется приблизительно 25 ноября для автомобилей весом до 3 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU