2019-11-05T08:30:03+03:00
Общество

На реке Лена курсирует один паром в сопровождении ледокола

Паром, принадлежащий ПАО «ЛОРП» плавает по маршруту Жатай - Техтюр
Ольга Донская
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На реке Лена курсирует один паром, принадлежащий ПАО «ЛОРП». Судно сопровождает ледокол.

Сейчас начался период интенсивного ледостава. До открытия ледовой переправы перевозить пассажиров по указанному маршруту будет лишь паром ПАО «ЛОРП», остальной транспорт встал на зимний отстой. Тарифы на перевозку в сопровождении ледокола действуют с 5 ноября. Цены установлены приказом ПАО «ЛОРП».

Напомним, ледовая переправа ХатассыПавловск откроется приблизительно 25 ноября для автомобилей весом до 3 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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