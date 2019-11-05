2019-11-05T08:17:33+03:00
Общество

В Нюрбинском районе оптоволокно протянули через участок местного жителя

После реакции прокуратуры установленная опора линии связи была перенесена
Ольга Донская
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Житель села Нюрбачан Нюрбинского района обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении его прав при строительстве волоконно-оптической линии связи. Выяснилось, что опору волоконно-оптической связи установили прямо у него во дворе.

По данным ведомства, подрядчиком строительства является ООО «Связь-Эксперт». Компания без согласования с собственниками установила на территории их земельного участка опоры волоконно-оптической линии связи.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, незаконно установленные опоры перенесены за пределы границ указанного земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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