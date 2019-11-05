В Нюрбинском районе оптоволокно протянули через участок местного жителя

СЕГОДНЯ 08:17 2019-11-05T08:17:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель села Нюрбачан Нюрбинского района обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении его прав при строительстве волоконно-оптической линии связи. Выяснилось, что опору волоконно-оптической связи установили прямо у него во дворе.

По данным ведомства, подрядчиком строительства является ООО «Связь-Эксперт». Компания без согласования с собственниками установила на территории их земельного участка опоры волоконно-оптической линии связи.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, незаконно установленные опоры перенесены за пределы границ указанного земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU