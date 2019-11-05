В Нюрбинском районе оптоволокно протянули через участок местного жителя
Житель села Нюрбачан Нюрбинского района обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении его прав при строительстве волоконно-оптической линии связи. Выяснилось, что опору волоконно-оптической связи установили прямо у него во дворе.
По данным ведомства, подрядчиком строительства является ООО «Связь-Эксперт». Компания без согласования с собственниками установила на территории их земельного участка опоры волоконно-оптической линии связи.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, незаконно установленные опоры перенесены за пределы границ указанного земельного участка.
ИСТОЧНИК KP.RU