Ножи якутских умельце стали лучшими на международной выставке «Клинок – традиции и современность»
В Якутске с 31 октября по 3 ноября прошла Международная выставка «Клинок – традиции и современность». Клинки якутских мастеров завоевали награды.
Ножи стали лучшими в конкурсе «Кухонный нож» в номинациях «Национальный нож» и «Полевой кухонный нож», в конкурсе художественных изделий в номинации «Длинный клинок» и «Историческая реконструкция».
Международная выставка «Клинок – традиции и современность» проводится при поддержке Департамента музеев Министерства культуры Российской федерации. Все мастера Якутии получили именные грамоты ведомства за возрождение национальных традиций и высокие потребительские качества изделий.
ИСТОЧНИК KP.RU