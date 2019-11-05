Ножи якутских умельце стали лучшими на международной выставке «Клинок – традиции и современность»

СЕГОДНЯ 06:31 2019-11-05T06:31:21+03:00

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В Якутске с 31 октября по 3 ноября прошла Международная выставка «Клинок – традиции и современность». Клинки якутских мастеров завоевали награды.

Ножи стали лучшими в конкурсе «Кухонный нож» в номинациях «Национальный нож» и «Полевой кухонный нож», в конкурсе художественных изделий в номинации «Длинный клинок» и «Историческая реконструкция».

Международная выставка «Клинок – традиции и современность» проводится при поддержке Департамента музеев Министерства культуры Российской федерации. Все мастера Якутии получили именные грамоты ведомства за возрождение национальных традиций и высокие потребительские качества изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU