«Стерх» улетел: в Якутске завершился всероссийский балетный фестиваль
В Якутске завершился Х Международный фестиваль балета «Стерх», который собрал звезд театров из России, Европы и Азии. В рамках фестиваля были показаны спектакли классического репертуара и современные номера.
По словам нового директора театра оперы и балета Сергея Юнгаса, следующий фестиваль станет международным. Первым шагом стали приглашенные в этом году артисты из Южной Кореи и Эстонии.
- Прошли замечательные пять дней, когда на одной сцене встретились звезды классического и современного балета, и город Якутск стал центром притяжения талантов балета Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Но ничего бы не вышло без главного балетмейстера театра и художественного руководителя фестиваля Марии Сайдыкуловой. До новых встреч, и ждем вас всех на XI Международном фестивале классического балета «Стерх»», — сказал Сергей Юнганс.
ИСТОЧНИК KP.RU