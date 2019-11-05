2019-11-05T05:41:09+03:00
Звезды

«Стерх» улетел: в Якутске завершился всероссийский балетный фестиваль

Праздник танца закончился гала-концертом
Ольга Донская
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В Якутске завершился Х Международный фестиваль балета «Стерх», который собрал звезд театров из России, Европы и Азии. В рамках фестиваля были показаны спектакли классического репертуара и современные номера.

По словам нового директора театра оперы и балета Сергея Юнгаса, следующий фестиваль станет международным. Первым шагом стали приглашенные в этом году артисты из Южной Кореи и Эстонии.

- Прошли замечательные пять дней, когда на одной сцене встретились звезды классического и современного балета, и город Якутск стал центром притяжения талантов балета Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Но ничего бы не вышло без главного балетмейстера театра и художественного руководителя фестиваля Марии Сайдыкуловой. До новых встреч, и ждем вас всех на XI Международном фестивале классического балета «Стерх»», — сказал Сергей Юнганс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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