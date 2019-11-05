Якутские дзюдоисты завоевали медали на всероссийском турнире

СЕГОДНЯ 04:56 2019-11-05T04:56:40+03:00

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В Новосибирске прошел традиционный Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти подполковника милиции Александра Пименова. На этих соревнованиях якутские дзюдоисты завоевали медали.

На ковре боролись 170 участников 2006-2007 годов рождения из разных республик России. Якутские представили четыре спортсмена из поселка Айхал. Абдылакова Гулзина заняла второе место, у Виктории Кулеш и Александры Аммосовой — бронза.

Возможно, кто-то из них станет участником международных детских спортивных игр «Дети Азии», тренерский штаб команды Айхал ведет активный смотр спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU