2019-11-05T04:56:40+03:00
Спорт

Якутские дзюдоисты завоевали медали на всероссийском турнире

Соревнования прошли в Новосибирске
Ольга Донская
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В Новосибирске прошел традиционный Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти подполковника милиции Александра Пименова. На этих соревнованиях якутские дзюдоисты завоевали медали.

На ковре боролись 170 участников 2006-2007 годов рождения из разных республик России. Якутские представили четыре спортсмена из поселка Айхал. Абдылакова Гулзина заняла второе место, у Виктории Кулеш и Александры Аммосовой — бронза.

Возможно, кто-то из них станет участником международных детских спортивных игр «Дети Азии», тренерский штаб команды Айхал ведет активный смотр спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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