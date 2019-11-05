В Якутске убирают снег с улиц в круглосуточном режиме

СЕГОДНЯ 04:05 2019-11-05T04:05:44+03:00

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Ночью 4 ноября в Якутске начался снегопад, который продлился почти сутки. Городские службы Якутска перешли на усиленный режим работы по расчистке улиц и тротуаров.

Во время снегопада техника АО «Якутдорстрой» производит срезку осевых и снежного наката на проезжей части дорог. В работах задействовано 4 грейдера ДЗ-98, трактор с косым отвалом ZL-50Q, колесный бульдозер, 3 трактора МТЗ, 11 комбинированных машин КО-806 на подметании за грейдерами. На погрузке снега работают 4 бобкета, 2 фронтальных погрузчика, 20 самосвалов на вывоз снега.

Работы ведутся круглосуточно, без перерывов и выходных.По данным на октябрь - начало ноября, на полигон складирования снега «Якутдорстрой» вывезено более 10 тысяч кубов снега.

ИСТОЧНИК KP.RU