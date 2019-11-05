2019-11-05T03:40:36+03:00
Происшествия

В резервате Кэнэкэмэ обнаружены браконьеры, добывших косулю

При проверке было найдено две туши животных
Ольга Донская
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Госинспекторы выявили факт браконьерства на территории ресурсного резервата «Кэнкэмэ». Во время проверки было найдено две туши косули.

На лесной дороге инспекторы увидели свежие пятна крови на снегу и следы от трактора, которые вели к базе коневодов крестьянского хозяйства. Данное хозяйство – договорники, которым дали разрешение на пользование ресурсами территории для ведения традиционной хозяйственной деятельности. При проверке базы в гараже выявлено наличие свежеразделанных туш двух сибирских косуль, а именно две шкуры, восемь конечностей и внутренности косуль, а также патронов от нарезного охотничьего оружия, два световых устройств.

По итогам проверки инспекторы составили четыре протокола по статье «Нарушение режима особой охраны ООПТ» на четырех граждан, которые находились на базе, без разрешения на посещение ООПТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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