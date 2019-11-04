2019-11-04T04:39:16+03:00
Общество

Ассамблея народов Якутии отпраздновала 25-летний юбилей

Мероприятие прошло в Доме дружбы народов
Ольга Донская
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2 ноября прошло торжественное заседание «25 лет мы единое целое» прошло под эгидой Ассамблеи народов республики в субботу, в Доме дружбы народов в Якутске.

На заседании национально-культурные объединения, общины, диаспоры, работники Дома дружбы народов, народные, образцовые коллективы продемонстрировали творческие номера, а отличившихся общественников наградили за заслуги в социально-экономическом развитии республики, значительный вклад в укрепление дружбы, межнационального мира и согласия.

Ассамблея народов республики была создана в 1994 году по обращению делегатов I Конгресса народа саха при поддержке первого президента Якутии Михаила Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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