В Олекминске открылся новый исторический парк

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-03T13:41:08+03:00

«Спасское селение» построен на средства федерального гранта в размере 30 миллионов рублей

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В 2018 году Олекминск стал победителем первого Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В открытии приняли участие заместитель председателя правительства Ольга Балабкина, руководитель Управления архитектуры Ирина Алексеева, руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Мария Скрябина.

Проект нацелен на сохранение культурного наследия деревянного зодчества олекминских скопцов XVIII-XIX веков. Исторический парк — это воссоздание скопческого двора по старинным фотоснимкам Ерофея Ересько. При разработке проекта были учтены пять взаимодополняющих принципов, это комфорт, экологичность, разнообразие, безопасность и идентичность. Основная идея — сохранить и подчеркнуть уникальный характер, историческое и культурное значение города Олекминска.

По проекту пешеходной зоны «Спасская» воссоздана улица 19 века с добавлением элементов благоустройства. Сделана реконструкция памятника архитектуры — жилого дома 19 века, в этом году данному дому исполнилось бы 150 лет. По словам администрации города, здесь разместится музейный комплекс «Быт и уклад скопеческой семьи».

ИСТОЧНИК KP.RU