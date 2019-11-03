Почти 25 тысяч якутян будут трудится в промышленных предприятиях
В указе главы Якутии Айсена Николаева «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)» от 27 октября 2018 года включены задачи по трудоустройству в промышленных предприятиях дополнительно не менее 20 тысяч человек, постоянно проживающих на территории республики.
По данным министра экономики Якутии Майи Даниловой, за первое полугодие 2019 года трудоустроено 3 234 человека, из них 1 313 — это молодежь в возрасте до 30 лет, 1 252 — вахтовым методом и на сезонные работы, 895 — из числа граждан, проживающих в сельской местности.
Всего до 2024 года в промышленные предприятия планируется трудоустроить 27 487 человек в 27 предприятиях.
ИСТОЧНИК KP.RU