Синоптики прогнозируют сильный ветер и метели сразу в нескольких районах Якутии
Столицу республики стихия обойдет стороной
В столице республики в воскресенье ожидается небольшой снег, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха -6-8 градусов.Фото: ЯСИА
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В ближайшие сутки, 3 ноября, ожидается усиление ветра в Ленском, Мирнинском, Олекминском, Оленекском и Вилюйской группе районов до 18 м/с, по нижней Лене – до 22 м/с, местами метель. Соответствующее предупреждение распространило и МЧС республики
Жителей Якутска стихия обойдет стороной. В столице республики в воскресенье ожидается небольшой снег, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха ночью -19-21°С, днем -6-8 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU