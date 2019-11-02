2019-11-02T15:14:05+03:00
Общество

Синоптики прогнозируют сильный ветер и метели сразу в нескольких районах Якутии

Столицу республики стихия обойдет стороной
Нинель ГУСЕВА
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В столице республики в воскресенье ожидается небольшой снег, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха -6-8 градусов.В столице республики в воскресенье ожидается небольшой снег, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха -6-8 градусов.Фото: ЯСИА
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В ближайшие сутки, 3 ноября, ожидается усиление ветра в Ленском, Мирнинском, Олекминском, Оленекском и Вилюйской группе районов до 18 м/с, по нижней Лене – до 22 м/с, местами метель. Соответствующее предупреждение распространило и МЧС республики

Жителей Якутска стихия обойдет стороной. В столице республики в воскресенье ожидается небольшой снег, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха ночью -19-21°С, днем -6-8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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